В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В настоящее время следствием отрабатываются три основные версии: несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя; неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя; необеспечение организатором перевозки технической исправности транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров. По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что 30 июля этот микроавтобус выехал в 14:00 с территории Республики Крым в Краснодарский край, а 31 июля в 02:22 микроавтобус находился на Крымском мосту в обратном направлении, что было зафиксировано видеокамерами системы "Поток". "Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем", - отмечается в сообщении.

Также уточняется, что скорость движения микроавтобуса в момент столкновения составляла более 100 км/ч при допустимой 90 км/ч.

ДТП произошло около 05:15 мск 31 июля на трассе "Таврида" в Белогорском районе. По данным МВД, водитель микроавтобуса уснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком. Погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и подросток, еще девять человек пострадали.

МВД ранее возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), СК - по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Организатор перевозки арестован.