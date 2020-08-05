Оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что Ефремов был за рулем машины в момент аварии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом в зале суда заявил один из свидетелей по делу - инспектор ГИБДД Александр Козлов.

"Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил", - сказал он. По словам свидетеля, первый экипаж ДПС прибыл через две минуты после аварии, так как находился на соседнем перекрестке.

По словам инспектора, один из очевидцев сказал ему, что "за рулем был господин Ефремов". Он также отметил, что экспресс-тест подтвердил наличие опьянения у актера, около 1,05 промилле, после чего Ефремов был направлен на медосвидетельствование.

"Водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС", - отметил сотрудник ДПС.