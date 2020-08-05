Ефремов просит адвокатов потерпевших не рассказывать СМИ о его "похрюкиваниях" в суде

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов просит адвокатов стороны потерпевших не рассказывать журналистам о его "похрюкиваниях" в зале суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где начался процесс по делу актера.

"После прошлого заседания представитель потерпевших заявил, что я похрюкивал. Я болею за "Спартак", мне это не обидно, но мои несовершеннолетние дети, когда ходят на спорт, общаются с друзьями, которые смотрят телевизор, где показывают материалы дела, где я якобы признал свою вину. Прошу суд сделать им замечание", - сказал артист.

Как сообщал после предварительного заседания 30 июля адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский, Ефремов в суде почти ничего не говорил и немного "похрюкивал".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.