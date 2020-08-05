В Москве госпитализировали брошенного в коляске на улице ребенка

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Оставленный в коляске на улице в Москве ребенок госпитализирован, следователи проводят проверку. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

"Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает", - сообщила Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и родителей малолетнего мальчика. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Ночью 5 августа у подъезда жилого дома по Студенческой улице прохожий обнаружил прогулочную коляску с маленьким мальчиков и сообщил в правоохранительные органы. Прокуратура и полиция также начали проверки.