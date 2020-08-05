Экс-главе пензенского Минсельхоза вменяют два эпизода мошенничества

ТАСС, 5 августа. Уголовное дело, фигурантом которого является экс-министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, расследуется по двум эпизодам мошенничества с бюджетными средствами, а также по покушению на мошенничество. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

"В отношении Бурлакова было три постановления о возбуждении уголовного дела, впоследствии они были объединены в одно производство. Уголовное дело, фигурантом которого является Бурлаков, расследуется по двум фактам мошенничества и одному факту покушения на мошенничество", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

В частности, прокурорская проверка выявила нарушения при реализации областным Минсельхозом нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Как отметили в пресс-службе надзорного органа, Бурлаков и его первый заместитель Андрей Персанов решили возместить затраты на закупку продукции у сельскохозяйственного производственного кооператива "Удача" на 2,9 млн рублей. При этом кооператив фактически не осуществлял деятельность в сфере сельского хозяйства.

14 мая сотрудники УФСБ задержали Бурлакова, по решению суда он арестован до 13 октября. Фигурантами дела являются также первый заместитель бывшего министра Андрей Персанов и бизнесмен, экс-депутат заксобрания региона Дмитрий Лаврентьев. Бурлакова и Персанова в июле уволили с занимаемых должностей в связи с утратой доверия.

Бурлаков занимал пост министра сельского хозяйства Пензенской области с 2013 года.