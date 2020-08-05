Следователи возбудили дело из-за удара током ребенка на стройплощадке под Липецком

ТАСС, 5 августа. Следователи возбудили уголовное дело из-за тяжелого травмирования 13-летнего ребенка электрическим током на одной из стройплощадок в городе Лебедяни Липецкой области. Об этом в среду сообщает СК по региону.

Как сообщалось накануне, мальчик получил удар током от находившейся под напряжением бетономешалки. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу, где он сейчас получает лечение.

"Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о получении электротравмы 13-летним подростком на стройплощадке в городе Лебедяни по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что травмирование ребенка произошло из-за несоблюдения мер эксплуатации бетономешалки, подключенной к электросети напряжением 380 Вольт. В результате допущенных нарушений подросток, взявшийся за ручку бетономешалки, получил электротравму, сопровождавшуюся остановкой сердца, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, установивших бетономешалку с нарушением техники безопасности и ответственных за ее соблюдение на стройплощадке. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.