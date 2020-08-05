Жительницу Зеленодольска подозревают в избиении 15-летней дочери

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Жительницу города Зеленодольска в Татарстане подозревают в избиении 15-летней дочери, следователи возбудили уголовное дело. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 37-летней жительницы города Зеленодольска возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По версии следствия, в мае-июле 2020 года, находясь у себя дома, подозреваемая систематически наносила побои своей 15-летней дочери", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, поводом к этому становились сделанная не вовремя уборка и невымытая посуда. После последнего инцидента девочка уехала жить к бабушке, та обратилась с заявлением к правоохранителям.