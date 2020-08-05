Кассационный суд огласит решение по жалобе адвокатов Винника 7 августа

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Кассационный суд Франции огласит решение по жалобе адвокатов россиянина Александра Винника о правомерности его заключения под стражу во Франции 7 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение будет озвучено в пятницу, 7 августа", - заявил председательствующий судья.

"Сейчас стоит вопрос о том, должна ли была следственная палата рассмотреть правомерность данного ордера, и мог ли Винник быть заключен под стражу на основании европейского ордера на арест без проверки законности и правомерности этого ордера, - рассказала журналистам адвокат при Кассационном суде и Государственном совете Франции Элен Фарж. - Министр юстиции Греции принял решение, которое в нашей практической системе не может не вызвать удивления. Министр - это представитель исполнительной власти, а исполнительная власть не может принимать решение о содержании людей под стражей - это защитная мера демократии. Поэтому решение греческого министра, которое обязывает Францию поместить под стражу господина Винника, по сути заменяет решение французского суда, и судья во Франции не имеет возможности дать оценку необходимости этого заключения".

В свою очередь адвокат россиянина Ариан Зимра подтвердила, что первое заседание исправительного суда по делу Винника состоится 14 сентября.

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на заверения греческой стороны о том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. 12 мая суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям. Защита просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи пандемией коронавируса и небезопасностью нахождения в тюрьме.