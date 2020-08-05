Свидетель по делу Ефремова заявил, что актер сразу после аварии раскаялся в содеянном

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один из свидетелей по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, инспектор ДПС Павел Маркиянов, заявил, что актер сразу после аварии раскаялся в содеянном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело актера.

"Очевидцы практически сразу указали на Ефремова как на человека, сидевшего за рулем. Он находился возле своей машины, каялся в содеянном, говорил: "Что же я наделал, что же натворил", - сказал инспектор, подчеркнув, что авария произошла при достаточном уличном освещении, а дорожное полотно в месте инцидента было хорошего качества.

Ранее Ефремов заявил в суде, что не признает вину, так как не помнит обстоятельств аварии.