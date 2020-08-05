Свидетель по делу Ефремова заявил, что актер сразу после аварии раскаялся в содеянном

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Один из свидетелей по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, инспектор ДПС Павел Маркиянов, заявил, что актер сразу после аварии раскаялся в содеянном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело актера.
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"Очевидцы практически сразу указали на Ефремова как на человека, сидевшего за рулем. Он находился возле своей машины, каялся в содеянном, говорил: "Что же я наделал, что же натворил", - сказал инспектор, подчеркнув, что авария произошла при достаточном уличном освещении, а дорожное полотно в месте инцидента было хорошего качества.
Ранее Ефремов заявил в суде, что не признает вину, так как не помнит обстоятельств аварии.