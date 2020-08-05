Судно с экипажем из России получило повреждения при взрыве в Бейруте

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Брошенное судовладельцем судно, на борту которого есть россияне, находится в порту Бейрута, где днем ранее произошел мощный взрыв, сообщила в среду ТАСС инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина. По словам представителя экипажа, судно получило небольшие повреждения, моряки эвакуированы.

"Рядом [в порту Бейрута] судно стоит брошенное, есть россияне на борту. "Капитан Нагдалиев", компания Palmali (турецкая судоходная группа - прим. ТАСС). Тоже брошены без зарплаты и продуктов", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил второй помощник капитана, в результате взрыва в порту на судне вылетела дверь, с экипажем все в порядке. "Пароход маленечко покорежило, швартовые порвались, внутри тоже... У меня дверь вообще вылетела. Все нормально, все живы-здоровы", - сказал он.

По его словам, все члены экипажа покинули судно и находятся на причале. "Нас сейчас с парохода всех повыгоняли, вообще со всех судов тут. Со всеми связались, попросили покинуть борт, на причале пока ждем. До сих пока все тут горит", - сказал он.