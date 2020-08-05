Подозреваемый в убийстве немецкого политика признал вину

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Немецкий неонацист Штефан Эрнст признался в суде в том, что убил политика Вальтера Любке. Об этом сообщил в среду телеканал Welt .

"Я стрелял", - сказал 46-летний подозреваемый.

Процесс по делу об убийстве члена Христианско-демократического союза проходит в условиях повышенных мер безопасности в Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне.

Вальтер Любке, который занимал должность главы администрации округа Кассель, погиб в начале июня 2019 года. Политик был найден возле своего дома с простреленной головой. Он был известен либеральными взглядами, в частности на вопросы миграции.