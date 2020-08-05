{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемый в убийстве немецкого политика признал вину

Процесс проходит в условиях повышенных мер безопасности в Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Немецкий неонацист Штефан Эрнст признался в суде в том, что убил политика Вальтера Любке. Об этом сообщил в среду телеканал Welt.

На эту тему

"Я стрелял", - сказал 46-летний подозреваемый.

Процесс по делу об убийстве члена Христианско-демократического союза проходит в условиях повышенных мер безопасности в Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне.

Вальтер Любке, который занимал должность главы администрации округа Кассель, погиб в начале июня 2019 года. Политик был найден возле своего дома с простреленной головой. Он был известен либеральными взглядами, в частности на вопросы миграции.

Теги
Германия
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Ребенок оказался рядом с вольером, где содержались два диких животных
Читать полностью