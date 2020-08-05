Свидетель заявил, что Ефремов после ДТП признался, что был за рулем своей машины

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов сам признался в том, что был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом заявил свидетель по его делу - инспектор ДПС Павел Маркиянов - в зале Пресненского суда Москвы, где идет заседание по делу актера.

"Ему неоднократно задавался вопрос о том, кто был за рулем. Ефремов заявил, что это был он", - сказал свидетель. По его словам, артист неоднократно заявил, что виноват. "Я дурак, что напился, виноват" - подобные слова были произнесены Ефремовым не менее пяти раз", - отметил сотрудник ДПС.

"Скажите, с вашей точки зрения, пьяные всегда говорят правду после ДТП", - уточнил у свидетеля адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Судья Елена Абрамова сняла этот вопрос как не имеющий отношения к делу.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.