Жителей Бейрута предупредили о загрязненном воздухе в зоне взрыва

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Метеорологический департамент Главного управления гражданской авиации Ливана призвал жителей Бейрута не приближаться к району порта столицы, где во вторник произошел взрыв. Об этом сообщил в среду телеканал OTV .

"Не рекомендуется приближаться к зоне взрыва в порту Бейрута, а также к гористой местности к северу от порта, так как туда приносит ветром загрязненный воздух", - приводит телеканал заявление департамента.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.