СК возбудил дело по факту гибели двух человек при крушении мотодельтаплана в Подмосковье

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении мотодельтаплана в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По факту крушения мотодельтаплана в Можайском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщили в СК.

Днем 4 августа мотодельтаплан под управлением 36-летнего пилота и 44-летнего пассажира вылетел с поля аэрограда Можайский для выполнения прогулочного полета. Через минуту после взлета он задел крылом верхушки деревьев, после чего потерпел крушение. В результате пилот и пассажир воздушного судна погибли.

Следователи осмотрели место крушения и место взлета воздушного судна, допросили свидетелей.