В Ростовской области возбудили дело после гибели ребенка из-за возгорания в салоне авто

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после возгорания автомобиля в Ростовской области, где обнаружили ребенка с сильными ожогами, который позже умер. Как сообщается в среду на сайте СК РФ, в ходе расследования будет дана оценка действиям родителей двухлетнего мальчика.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 11 июля в Дубовском районе области в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домовладением, произошло возгорание. После тушения очага возгорания на переднем пассажирском сиденье обнаружен двухлетний мальчик, получивший термические ожоги 4-й степени лица, туловища и конечностей.

Уточняется, что ребенок был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер. По результатам исследования тела ребенка экспертом указана предположительная причина смерти ребенка - ожоговый шок. "Следователем в ходе проведения осмотра места происшествия в салоне автомобиля обнаружены и изъяты спички. По одной из версий причиной возгорания автомобиля явилось неосторожное обращение малолетнего мальчика с огнем", - сообщили в СК.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка.