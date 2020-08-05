Пол Уилан прибыл в колонию в Мордовии

ТАСС, 5 августа. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан прибыл в одну из колоний в Мордовии, сообщил в среду ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов.

Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

"Да, прибыл", - сказал Крутов, уточнив, что сейчас Уилан находится в колонии № 18.

По его словам, Уилан пробудет в колонии порядка двух недель для прохождения карантина, после чего, предположительно, его этапируют в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района.

Крутов отметил, что в ближайшее время ОНК не планирует посещать Уилана, так как для этого нет оснований. "Если он прибыл и его поселили в колонию №18, а не в больницу, значит со здоровьем у него все нормально", - предположил Крутов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос об обмене Уилана на кого-либо из осужденных в Америке россиян пока не обсуждался с США.