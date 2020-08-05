Суд утвердил решение об УДО осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Осужденный за государственную измену экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин будет условно-досрочно освобожден в августе. Соответствующее решение суда вступило в силу в среду, сообщил ТАСС его адвокат Виталий Воронин.

"Сторона защиты полностью удовлетворена решениями обеих судебных инстанций", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Лапыгин покинет колонию в ближайшее время.

Адвокат заявил, что решения суда показали "независимость и непредвзятость судебной власти, а также гуманный подход к заслуженному ученому, отмечающему в августе этого года 80-летний юбилей". "Я очень рад, что этот праздник Владимир Иванович встретит дома в кругу родных и близких людей", - добавил Воронин.

Суд установил, что Лапыгин отбыл больше двух третей назначенного ему срока, характеризовался положительно, имеет девять поощрений и ни одного взыскания. Как уточнили ТАСС в тверском суде, с мая 2018 года Лапыгину в колонии предоставили облегченные условия отбывания наказания. Из-за своего возраста он был трудоустроен на добровольных началах. "Вину по приговору суда осужденный не признал, однако в судебном заседании заявил о раскаянии в содеянном", - напомнили ТАСС в инстанции.

Дело Лапыгина

Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал Лапыгина виновным в государственной измене и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Верховный суд в кассационной инстанции утвердил приговор.

Процесс проходил в закрытом режиме. Как ранее рассказывал ТАСС московский адвокат Владимир Калиниченко, Лапыгин был осужден за передачу документов китайской стороне за $90 тыс. Из материалов дела следует, что у ученого, который десять лет ездил в Китай по рабочим вопросам, сложились дружеские отношения с переводчиком, оказавшимся сотрудником разведки. По словам адвоката, разведчик и попросил передать ему программу, которую сам Лапыгин секретной не считал. На момент передачи информация предназначалась для служебного пользования, но не являлась секретной, утверждал Калиниченко.

Он также отмечал, что в ходе следствия и суда ученый признал, что "информацию он действительно передал, но состава преступления в этом не было". Лапыгин, по словам адвоката, обращался к президенту с прошением о помиловании.

Владимир Лапыгин проработал в ЦНИИмаш более 40 лет и участвовал в создании множества межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей.