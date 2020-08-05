Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после взрыва

ТАСС, 5 августа. Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после прогремевшего там во вторник взрыва. Как сообщает в среду телеканал OTV, находившиеся на борту во время инцидента два человека погибли, семь членов экипажа пострадали.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

По информации владельца лайнера, судно было пришвартовано в порту Бейрута. В результате взрыва оно получило серьезные повреждения корпуса и начало набирать воду в трюм. Попытки оперативно починить и спасти лайнер не увенчались успехом, и он затонул в акватории порта.

Orient Queen - это круизный лайнер длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тыс. тонн, 1989 года постройки. По данным трекеров судов, имеющихся в открытом доступе, Бейрут остается последним зарегистрированным местоположением лайнера.