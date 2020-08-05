Для пострадавших от взрыва в Бейруте построили временные убежища

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Ливанское общество Красного Креста развернуло временные убежища, позволяющие разместить до 1 тыс. семей, пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в сообщении организации, размещенном в среду на ее странице в Facebook.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Мы построили несколько временных убежищ. Готовы принять 1 000 семей на 72 часа. Предоставим им продукты питания, комплекты гигиенических средств, а также предметы первой необходимости", - отмечается в заявлении Ливанского общества Красного Креста.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.