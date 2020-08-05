В Воронеже три ребенка отравились алкоголем

ТАСС, 5 августа. Трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились алкоголем в Воронеже, двое из них в тяжелом состоянии доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы №1. Прокуратура Железнодорожного района Воронежа проводит проверку, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Прокуратура Железнодорожного района г. Воронежа проводит проверку по факту отравления трех малолетних детей спиртными напитками", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 4 августа в одной из квартир по переулку Санаторный. Несовершеннолетним оказали экстренную медицинскую помощь, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, двух из них доставили в тяжелом состоянии в отделение токсикологии областной детской клинической больницы №1.

К проведению проверки привлечены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 управления МВД России по Воронежу. Будет дана оценка действиям родителей, работы органов системы профилактики района, а также тех, кто продал детям алкоголь.