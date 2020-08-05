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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Освидетельствование показало наличие наркотических веществ в крови Ефремова

Также обвиняемый подтвердил, что в момент ДТП находился в машине один

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. В Пресненском суде Москвы зачитали результаты медосвидетельствования актера Михаила Ефремова. Из них следует, что обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.

Согласно материалам дела, Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии на Садовом кольце, которая привела к смерти человека.

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"Со слов самого Ефремова, в момент аварии он был один в автомобиле", - зачитала протокол осмотра места происшествия гособвинитель.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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