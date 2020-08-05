Освидетельствование показало наличие наркотических веществ в крови Ефремова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. В Пресненском суде Москвы зачитали результаты медосвидетельствования актера Михаила Ефремова. Из них следует, что обвиняемый в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был под воздействием каннабиноидов и кокаина.

Согласно материалам дела, Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии на Садовом кольце, которая привела к смерти человека.