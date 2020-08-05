Судно Rhosus, с которого конфисковали селитру, сняли с регистрации в 2014 году

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus, с которого в 2015 году конфисковали хранившуюся в порту Бейрута аммиачную селитру, было лишено молдавской регистрации в 2014 году. Об этом сообщило в среду Агентство водного транспорта Республики Молдова.

Во вторник источники в ливанской столице сообщили корреспонденту ТАСС, что взрывоопасный груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем. По мнению местных властей, причиной прогремевшего во вторник в Бейруте взрыва стала детонация 2 700 тонн аммиачной селитры, которая все это время оставалась на складе в порту.

"Судно Rhosus (IMO 8630344) было зарегистрировано в Государственном реестре судов 23.02.2012. С 2014 года оно было исключено из этого реестра в связи с истечением срока регистрации и больше не плавало под флагом Молдавии", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на момент регистрации владельцем судна являлась компания из Панамы, оно было зафрахтовано без экипажа компанией с Маршалловых Островов по контракту бербоут-чартер (bareboat charter). По данным агентства, в 2013 году судно Rhosus вышло из порта Батуми (Грузия) в Мозамбик. Во время этого рейса экипаж обнаружил технические неполадки, для устранения которых 21 ноября 2013 года вошел в порт Бейрута. Из-за коммерческих претензий к судовладельцу Rhosus и груз были задержаны, а экипаж покинул судно.