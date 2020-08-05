Россия получила уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов в связи с катастрофой MH-17

ТАМБОВ, 5 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ получило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о подаче Нидерландами иска к России в связи с катастрофой рейса МН-17. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены", - говорится в ответе.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.