Защита вдовы рэпера Картрайта подала жалобу на ее арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, подала апелляционную жалобу на ее арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

"Мной была подана апелляционная жалоба на постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании в отношении Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Лукьянов.

Смольнинский райсуд ранее, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал Кохал. Срок избранной меры - до 30 сентября 2020 года. Адвокаты обвиняемой просили избрать ей домашний арест. Свою вину она не признает.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.