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Расследование гибели рэпера Картрайта

Защита вдовы рэпера Картрайта подала жалобу на ее арест

Ранее Смольнинский райсуд арестовал Марину Кохал до 30 сентября 2020 года
Марина Кохал (справа) Валентин Егоршин/ТАСС
Описание
Марина Кохал (справа)
© Валентин Егоршин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, подала апелляционную жалобу на ее арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

"Мной была подана апелляционная жалоба на постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании в отношении Кохал меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Лукьянов.

Смольнинский райсуд ранее, удовлетворив ходатайство следствия, арестовал Кохал. Срок избранной меры - до 30 сентября 2020 года. Адвокаты обвиняемой просили избрать ей домашний арест. Свою вину она не признает.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

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Расследование гибели рэпера Картрайта
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