Ефремов проводил время в ресторане перед ДТП, несмотря на карантинные меры

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов незадолго до ДТП находился в ресторане в Плотниковом переулке. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает в эти минуты прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.

"Незадолго до ДТП Ефремов вышел из ресторана, который расположен по адресу: Плотников переулок, 22/16. Это зафиксировано камерами видеонаблюдения", - зачитала гособвинитель материалы дела. При этом в тот момент в Москве еще действовал режим самоизоляции, введенный мэром Москвы, который предусматривал запрет на работу ресторанов и других заведений общепита.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.