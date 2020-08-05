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ДТП с участием Михаила Ефремова
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В машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло

В крови актера после аварии нашли следы спирта, каннабиноидов и кокаина
Михаил Ефремов (слева) в Пресненском суде Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов (слева) в Пресненском суде
© Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Наркотические средства - гашиш и гашишное масло - были найдены после ДТП в автомобиле Михаила Ефремова.

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Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.

"В ходе осмотра автомобиля Ефремова там были обнаружены гашишное масло и гашиш", - сказала гособвинитель, ранее отметив, что в крови артиста после аварии нашли следы спирта, каннабиноидов и кокаина. 

По словам гособвинителя, на подушке безопасности автомобиля Ефремова найдены частицы его ДНК, что может служить подтверждением нахождения актера в момент аварии за рулем.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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