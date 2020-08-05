В машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Наркотические средства - гашиш и гашишное масло - были найдены после ДТП в автомобиле Михаила Ефремова.

Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.

"В ходе осмотра автомобиля Ефремова там были обнаружены гашишное масло и гашиш", - сказала гособвинитель, ранее отметив, что в крови артиста после аварии нашли следы спирта, каннабиноидов и кокаина.

По словам гособвинителя, на подушке безопасности автомобиля Ефремова найдены частицы его ДНК, что может служить подтверждением нахождения актера в момент аварии за рулем.