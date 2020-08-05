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ДТП с участием Михаила Ефремова

Экспертиза показала, что Ефремов был полностью вменяем в момент ДТП

Согласно исследованию, актер отдавал отчет в своих действиях, сообщила прокурор

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Михаил Ефремов, несмотря на то, что страдает от алкогольной зависимости, был полностью вменяем в момент ДТП на Садовом кольце и отдавал отчет в своих действиях.

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Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывает прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело актера.

"Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов, хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчет в своих действиях в момент события преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях", - зачитала материалы гособвинитель, отметив, что исследование также не выявило у него психических заболеваний.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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