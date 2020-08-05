В Москве задержали проректора МГУ Гришина

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что соучредитель компании "Инвест-Альянс" Алексей Гришин задержан и доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.



"Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"). В рамках расследования следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского управления МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства", - сообщили в СК. - Подозреваемый доставлен в Саранск, с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения".

У подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете проведены обыски. "Среди изъятого - денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавили в СК.

По данным СК, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства" образовалась кредиторская задолженность более 180 млн рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в размере более 865 млн рублей получала другая коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на более 894 млн рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Арбитражный суд Мордовии признал ООО "СДС-Управление строительства" банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей. Ранее по уголовному делу были задержаны двое мужчин, в том числе исполняющий обязанности директора строительной организации. Они оба помещены под домашний арест.