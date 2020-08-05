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ДТП с участием Михаила Ефремова

Следующее заседание по делу Ефремова состоится в четверг

Первое заседание суда по этому делу завершилось

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова назначила следующее заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, на 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Следующее заседание состоится 6 августа", - сказала судья, завершив, таким образом, первое заседание по существу дела.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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