Следующее заседание по делу Ефремова состоится в четверг

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова назначила следующее заседание по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, на 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Следующее заседание состоится 6 августа", - сказала судья, завершив, таким образом, первое заседание по существу дела.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.