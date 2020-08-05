В Новгородской области возбудили дело за превышение должностных полномочий в лесной сфере

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новгородской области за превышение должностных полномочий в лесной сфере, результатом которых стал причиненный ущерб лесному фонду региона на сумму более 43 млн рублей. Об этом сообщила в среду прокуратура региона.

"Прокуратура Новгородской области признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2015 года по июль 2019-го в региональном комитете лесного хозяйства и лесной промышленности (сейчас Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области) без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства РФ по целевому назначению лес на землях лесного фонда области распределили на категории защитных, эксплуатационных, резервных и особо защитных участков.

"Такое распределение позволило провести рубку деревьев на этих участках, причинившую лесному фонду ущерб на сумму более 43 млн рублей", - добавляется в сообщении. В прокуратуре региона ТАСС уточнили, что уголовное дело возбудили в отношении неустановленного лица.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев сообщил журналистам, что на данный момент не располагает более детальной информацией от правоохранителей по этому уголовному делу. Королев отметил, что с прошлого года министерство активно работает в сотрудничестве с правоохранительными органами для выявления нарушений в лесной сфере региона.

"Уголовное дело возбуждено по факту того, что имеют сегодня в руках органы дознания. Мне до момента публикации в СМИ ничего по этому поводу неизвестно. Насколько я понимаю, что взята за основу проверка Рослесхоза, которая проводилась более года назад, выявлен какой-то факт, по этому факту возбуждено уголовное дело. Мы готовы сотрудничать со следствием, выяснить причины, истину", - сказал Королев.