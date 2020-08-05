Первого из пострадавших в результате ДТП с девятью погибшими в Крыму выписали из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Первого пострадавшого в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму, в котором погибли девять человек, выписали из больницы в Симферополе, остальные четверо находятся в состоянии средней степени и один - в стабильно тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

"Выписана пациентка, которая была в удовлетворительном состоянии. Сейчас в горбольнице № 6 Симферополя находятся четверо пострадавших: трое - в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом стабильном. Еще одна пострадавшая была переведена в Республиканский перинатальный центр. У нее состояние средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.