Первого из пострадавших в результате ДТП с девятью погибшими в Крыму выписали из больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Первого пострадавшого в результате ДТП с микроавтобусом в Крыму, в котором погибли девять человек, выписали из больницы в Симферополе, остальные четверо находятся в состоянии средней степени и один - в стабильно тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
"Выписана пациентка, которая была в удовлетворительном состоянии. Сейчас в горбольнице № 6 Симферополя находятся четверо пострадавших: трое - в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом стабильном. Еще одна пострадавшая была переведена в Республиканский перинатальный центр. У нее состояние средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.
ДТП произошло около 05:15 мск 31 июля на трассе "Таврида" в Белогорском районе. По данным МВД, водитель микроавтобуса уснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком. Погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и подросток; еще девять человек пострадали. Трем из них, в том числе двумя детям, помощь оказали амбулаторно. МВД возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), СК - по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Проверки перевозчика - крымского предприятия - проводят прокуратура и Ространснадзор. Организатора перевозки микроавтобусом арестовали.