Три полосы перекрыты на участке ТТК Москвы из-за разлива топлива после возгорания машины

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Машина загорелась на Третьем транспортном кольце в Москве, в результате произошел разлив топлива. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, перекрыты три полосы движения.

"На внутренней стороне ТТК на Автозаводском мосту загорелся автомобиль Ford Transit, произошел частичный разлив топлива. Перекрыты три полосы, движение осуществляется по крайней правой полосе", - сказал собеседник агентства.

Пожар потушен на площади 5 кв. м, на место выехала техника для перемещения сгоревшей машины. По предварительным данным, никто не пострадал.