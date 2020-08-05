Первый борт МЧС России вылетел в Бейрут

"Самолет Ил-76 вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим при взрыве. На его борту оперативная группа, врачи "Центроспаса", а также необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя. Всего 56 человек и три единицы техники", - сообщили в МЧС. Вылет последующих четырех бортов МЧС запланирован на ближайшие сутки.

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 с аэромобильным госпиталем, врачами и спасателями на борту вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Бейрут, пострадавший после мощного взрыва в порту, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В министерстве уточнили, что вторым самолетом Ил-76 в Бейрут отправятся 15 специалистов Роспотребнадзора, а также необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции. "Все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19", - сообщили в МЧС.

Самолетом Superjet будут доставлены 26 сотрудников МЧС, в том числе 19 специалистов "Центроспаса" и два ведомственных психолога, самолетом Ан-148 - личный состав МЧС. Затем один из Ил-76 вернется в Москву и доставит в Бейрут дополнительную группировку отряда "Центроспас" со специальной техникой.

"Всего пятью рейсами МЧС в Бейрут будут направлены порядка 150 человек для оказания помощи и ликвидации последствий взрыва", - сообщили в МЧС.