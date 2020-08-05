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Взрыв в порту Бейрута

При взрыве в Бейруте погибли двое бельгийцев

В МИД Бельгии отметили, что посольство мобилизовали для оказания помощи бельгийцам на месте

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Два гражданина Бельгии погибли в Ливане в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщили в среду в министерстве иностранных дел королевства.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Мы с сожалением подтверждаем гибель второго бельгийца в результате ужасного взрыва в Бейруте. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство по-прежнему мобилизовано для оказания помощи бельгийцам на месте", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в среду премьер-министр страны Софи Вильмес сообщила об одном погибшем бельгийце. Во вторник глава МИД королевства Филипп Гоффен заявил, что два сотрудника посольства Бельгии в Ливане и два члена их семьи получили легкие ранения. Также было повреждено здание дипломатической миссии.

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Взрыв в порту Бейрута
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