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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова опроверг, что пытается доказать отсутствие артиста за рулем в момент ДТП

Эльман Пашаев также призвал не верить признанию актера в том, что он был за рулем, данное сразу после ДТП

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Адвокаты Михаила Ефремова не строят линию защиты на утверждении, что актера в момент ДТП не было за рулем его машины. Об этом ТАСС заявил защитник артиста Эльман Пашаев.

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"Я никогда не утверждал, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП. Может не был, может и был. Мы не на этом строим линию защиты", - сказал он.

Ранее в суде прозвучали свидетельские показания о том, что он был за рулем своего автомобиля в момент аварии.

Адвокат также призвал не верить признанию актера в том, что он был за рулем, данное сразу после ДТП. "Он был пьяный, а когда вы пьяный, вы признаетесь хоть в чем, хоть в любви к кому угодно", - отметил Пашаев. "У нас есть свой козырь, есть неопровержимое доказательство невиновности Ефремова. Подождите, мы его представим в свое время", - подчеркнул он.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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