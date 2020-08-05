Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Майклу Калви

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд в среду продлил срок содержания под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля, обвиняемых в растрате. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, срок домашнего ареста продлен до 13 ноября.

"Продлить меру пресечения в отношении Майкла Джона Калви на срок до 13 ноября", - говорится в постановлении Мосгорсуда. Мера пресечения в отношении других фигурантов продлена до той же даты. При этом суд сохранил всем обвиняемым ранее установленные запреты.

Как отмечается в решении, оценивая изложенные обстоятельства в ходе рассмотрения ходатайства СК, суд не нашел достаточных оснований для изменения меры пресечения всем фигурантам, так как все они обвиняются в совершении тяжкого преступления, могут оказать давление на потерпевших и свидетелей, а также уничтожить доказательства по делу.

Как ожидается, защита обвиняемых намерена обжаловать это постановление.