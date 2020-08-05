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Взрыв в порту Бейрута
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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 113

Десятки людей все еще находятся под завалами
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© AP Photo/Bilal Hussein

ТАСС, 5 августа. По меньшей мере 113 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана сообщил в среду телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, десятки людей все еще находятся под завалами.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошел мощный взрыв. В результате были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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