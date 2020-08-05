Власти Ливана отказались от международного расследования взрыва в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Ливана не считают необходимым участие международных экспертов в расследовании взрыва в порту Бейрута. Об этом, как передает телеканал Lebanon 24 , заявил в среду глава МВД Мухаммед Фахми.

"Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте, наши следователи имеют все компетенции", - сказал он.

В Интерполе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявили, что могут рассмотреть вопрос своего участия в расследовании взрыва, если получат такой запрос. "Согласно установленному порядку, Интерпол самостоятельно не проводит расследований. Такие расследования [с его участием] всегда организуются по инициативе национальных властей. Однако в случае если теперь Интерполу будет направлен соответствующий запрос со стороны властей Ливана, генеральный секретарь организации [Юрген Шток] даст распоряжение оказать этой стране всю необходимую помощь", - говорится в заявлении.