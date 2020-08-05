Замначальника УФСИН по Удмуртии обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

ИЖЕВСК, 5 августа. /ТАСС/. Заместитель начальника управления ФСИН по Удмуртии обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при получении социальной выплаты, сообщается в среду на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратурой Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Удмуртской Республике в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплаты")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, мужчина с осени 2015 года по начало 2019-го обеспечивал незаконную деятельность столовой, расположенной в здании УФСИН, при этом разрешение на использование госимущества у него не было. Он получил преступный доход более 830 тыс. рублей. "Санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, мужчина обвиняется в том, что с конца 2010 года по начало 2015-го похитил из бюджета более 1,9 млн рублей при получении соцвыплаты на приобретение жилья, при этом он в этой выплате не нуждался. "Санкция ч. 4 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.