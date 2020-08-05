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Взрыв в порту Бейрута
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Глава МВД Ливана заявил, что не знал о взрывоопасном грузе в порту Бейрута

Мухаммед Фахми указал, что ему было ничего неизвестно о "происходящем в морской гавани ливанской столицы"

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми заявил в среду, что ничего не знал о взрывоопасном грузе в порту Бейрута.

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"Все доклады по происходящему до меня не доходили, я не знал об этом досье, а я не закрываю глаза на любое дело", - сказал он в среду в эфире телеканала Lebanon 24.

Вместе с тем ранее в среду директор порта Бейрута и глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер заявил, что таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана неоднократно просили вывезти опасные грузы с территории порта, однако их просьбы игнорировались несколько лет.

Правительство в среду распорядилось взять под домашний арест всю администрацию порта до тех пор, "пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц".

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
Взрыв в порту Бейрута
Что известно о взрыве в порту Бейрута
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