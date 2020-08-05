Роскосмос опубликовал фотографии с российского спутника последствий взрыва в Бейруте

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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Фотографии до и после катастрофы опубликовал в среду Роскосмос в своем Telegram-канале.

"Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", - написано под фотографиями.

На представленных снимках хорошо виден характер разрушений на набережной рядом с местом взрыва: целый ряд строений был снесен ударной волной. На фото также указан эпицентр взрыва.