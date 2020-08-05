В ЯНАО задержали подозреваемого в убийстве пассажира метро в Москве 11 лет назад

ТАСС, 5 августа. Сотрудники полиции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа задержали мужчину, который подозревается в убийстве пассажира в вагоне столичного метрополитена 11 лет назад. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение фигуранта (36-летнего мужчины - прим. ТАСС). На территории Ямало-Ненецкого автономного округа подозреваемого задержали и в сопровождении полицейских доставили в следственные органы", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, 28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего в перегоне между станциями "Измайловская" - "Первомайская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, в ходе конфликта с пассажиром ножом ранил его в живот. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший умер в одном из медицинских учреждений столицы.

По данному факту было возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.