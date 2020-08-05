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Взрыв в порту Бейрута

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 135

Описание
© AP Photo/Hussein Malla

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 135 - ТВ.

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