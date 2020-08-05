В Москве под суд пойдет репетитор по обвинению в сексуальном насилии над детьми

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении репетитора, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении частного детского педагога-репетитора 1959 года рождения, - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Гагаринский районный суд Москвы".

Он обвиняется по 5 эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении не достигших четырнадцатилетнего возраста (ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, педагог с 2008 по 2019 год в квартире дома на улице Наметкина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти детей. Они либо приходили к нему заниматься, либо мужчина, желая оформить над потерпевшими опекунство, получал разрешение на гостевой режим. После получения разрешения он мог забирать потерпевших из детских домов к себе жить.

Он был задержан после сообщения женщины о том, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном и совершил во время занятий насильственные действия сексуального характера. Фигурант арестован.