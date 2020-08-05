ФРГ выделяет €1 млн для помощи пострадавшим в Бейруте

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Германия выделяет €1 млн для пунктов оказания первой помощи в Бейруте и снабжения пострадавших медикаментами. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, его слова приводит в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

На эту тему

"Ливан может рассчитывать на помощь Германии. В качестве первого шага мы выделяем €1 млн Германскому обществу Красного Креста на месте для пунктов оказания первой помощи в Бейруте и снабжения медицинскими продуктами пострадавших", - подчеркнул министр.

В настоящее время Ливан приступил к ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего вечером 4 августа в столичном порту.