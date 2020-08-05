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Во Владимирской области солдат-контрактник погиб во время боевых стрельб

Инцидент произошел на полигоне Сергейцево под Ковровом
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ВЛАДИМИР, 5 августа. /ТАСС/. Солдат, проходивший службу по контракту, погиб, получив ранения во время стрельб на полигоне Сергейцево под Ковровом Владимирской области. Проводится доследственная проверка, сообщили ТАСС во вторник в прокуратуре Владимирского гарнизона.

"5 августа во время стрельб на полигоне Сергейцево под Ковровом получил ранение военнослужащий-контрактник и в итоге скончался. Начата доследственная проверка", - проинформировали в прокуратуре.

По данным Западного военного округа, сегодня при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области во время разряжания оружия один из военнослужащих нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение другой военный.

"Военнослужащий контрактной службы был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, военнослужащий контрактной службы от полученного ранения скончался", - сказали в пресс-службе.

В округе подчеркнули, что комиссия командования Западного военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства происшествия.

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