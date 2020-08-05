Адвокат заявил, что на допросе не задавали вопросы по существу дела Сафронова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Следователи ФСБ не задали ни одного вопроса по существу дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в ходе его первого и пока единственного допроса. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Они задавали только установочные вопросы: место работы, жительства и так далее. Ни одного вопроса по существу дела Сафронову задано не было. Более того, новых допросов моего подзащитного также не было, нас не уведомляют и о новых следственных действиях с его участием. По сути человек сидит в "Лефортово" просто так", - сказал адвокат.

Иван Сафронов ранее работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", в мае 2020 года стал советником главы Роскосмоса. Он был задержан и арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017-м он выполнил задание по сбору и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

В материалах следствия указывалось, что Сафронов работал на управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.