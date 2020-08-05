В Дагестане задержали экс-главу Дербентского района по делу о выделении земли

МАХАЧКАЛА, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали бывшего руководителя Дербентского района Дагестана Курбана Курбанова в рамках уголовного дела о незаконном выделении земельных участков, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Сегодня в доме у Курбанова прошел обыск, он был доставлен на допрос в Махачкалу, после чего оформлено задержание. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земельных участков", - сообщил источник, не уточнив детали дела.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Курбанов руководил районом в 1998-2014 годах. В 2014 году его задерживали по делу о превышении полномочий, в 2017-м дело прекратили. В настоящее время Курбанов является директором дербентского филиала Азербайджанского государственного экономического университета.

На прошлой неделе и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев был задержан по подозрению в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей, его арестовали. Под стражу на два месяца заключили еще девять фигурантов этого уголовного дела, среди которых глава села Сабнова Вячеслав Магарамов и глава села Хазар Несими Мирзоев.

По версии следствия, в мае 2018 года Шихиев создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду. Источник не располагает данным, связано ли задержание Курбанова с делом Шихиева.