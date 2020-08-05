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Дело Ивана Сафронова

Минюст хочет наказать еще двух адвокатов Сафронова за отказ от подписки о неразглашении

Ивана Павлова и Евгения Смирнова могут привлечь к дисциплинарной ответственности

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минюст хочет привлечь к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов советника экс-главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении материалов его дела. Об этом ТАСС заявил один из защитников экс-журналиста Иван Павлов.

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"Управления Минюста Санкт-Петербурга и Ленобласти обратились в адвокатские палаты обоих регионов с требованием привлечь меня и моего коллегу Евгения Смирнова к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписку", - сказал он. При этом ранее сообщалось, что Смирнов такую подписку все же дал.

Ранее Минюст Москвы обратился в столичную адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении, Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева.

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