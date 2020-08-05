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Власти Ливана опровергли слухи о причастности Израиля к взрыву в Бейруте

Как отмечается, армейское командование также выступило с опровержением домыслов об умышленном подрыве

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Ливанские власти решительно опровергли в среду слухи о диверсии или израильском следе в деле о взрыве в порту Бейрута.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми отверг версии о возможной причастности еврейского государства к трагедии, передает телеканал Lebanon 24. Комментируя высказывания журналистов о том, что незадолго до взрыва люди видели израильские самолеты, он сказал: "Знаете, существует такая вещь, как фальшивые новости".

По данным телестанции LBC International, армейское командование также выступило с опровержением домыслов об умышленном подрыве. "Это все ложные слухи, необходимо дождаться официальных итогов расследования", - говорится в коммюнике.

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